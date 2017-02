Pioneer brengt eerste UHD-bluray-diskdrive uit

2017-02-22T14:00:00

2017-02-17T15:20:36

Pioneer doet zijn naam eer aan door de eerste Ultra HD Bluray-diskdrive op de markt te brengen.

De bedoeling is dat je deze in een pc bouwt, waarna je er 4K-films vanaf een schijfje op kunt kijken. Maar met alleen het schijfstation ben je er nog niet.

Krachtige pc

Voor het weergeven van deze films is een krachtige pc vereist, die uitgerust moet zijn met de nieuwste i5- of i7-processor van Intel. Daarnaast is 6 GB werkgeheugen en Windows 10 vereist.

Voorlopig komt de drive alleen uit in Japan.