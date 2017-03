Pioneer Rayz: iPhone 7-oordoppen met ruisonderdrukking

2017-03-09T10:00:00

2017-03-09T08:49:08

Standaard krijg je geschikte Lightning-oordopjes van Apple bij de iPhone 7, maar nu komt Pioneer ook met een eigen variant: de Rayz. En die kunnen net wat meer.

Oordoppen die geschikt moeten zijn voor de iPhone 7 worden voorzien van een Lightning-connector. Dit vanwege het ontbreken van een traditionele 3,5 millimeter-aansluiting in het nieuwe toestel van Apple. De Rayz van Pioneer hebben als bonus actieve ruisonderdrukking.

Oplaaddongle in koord

Opvallend is daarnaast de duurdere Rayz Plus. Deze heeft een dongle in het koord verwerkt, waarmee de iPhone 7 tijdens het luisteren opgeladen kan worden. Dat kan anders niet, omdat voor opladen en luisteren van muziek dezelfde aansluiting wordt gedeeld.

De gewone Rayz worden verkocht voor 99,95 dollar, terwijl de Plus-versie 149,95 kost.