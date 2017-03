Pizzabezorgrobot komt naar Nederland

2017-03-29T15:13:00

2017-03-29T15:11:54

Pizzaketen Domino's wil zijn bezorgrobot ook in Nederland laten rondrijden. Daarvoor moet eerst toestemming worden gegeven door de RDW, waar inmiddels gesprekken mee lopen.

De robots komen uit de stal van Starship, dat eerder soortgelijke wagentjes ontwierp voor de Britse thuisbezorgd-site Just Eat. Onbekend is nog in welke Nederlandse steden de bezorgbots als eerste aan de slag mogen.

Klanten kunnen zelf kiezen of ze hun pizza door een robot of door een mens willen laten bezorgen. De pizza wordt ingeladen en de robot rijdt vervolgens zelf naar het bezorgadres toe. Daarbij kan 'ie zelf obstakels omzeilen.

Onder toeziend oog

De robots zijn daarnaast ook op afstand bestuurbaar. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens het oversteken. De robots halen een maximale snelheid van 6 km/u en rijden binnen een straal van maximaal 1,5 kilometer van hun Domino's-vestiging.

Het is de bedoeling dat de bezorgrobots binnen de komende twee maanden de weg op gaan. Voor wie bang is dat zijn pizza onderweg wordt gestolen: het compartiment is alleen te openen door een unieke code in te voeren, die per sms binnenkomt.