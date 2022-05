PlayStation wil meer games naar pc brengen

2022-05-27T09:13:16

2022-05-27T09:14:34

Sony maakt bekend dat het veel meer PlayStation-games naar pc en mobiele apparaten wil brengen, die nu veelal voor PS4 en PS5 beschikbaar zijn.

Nu brengt Sony nog ongeveer een kwart van zijn eigen videogames naar pc toe, maar in 2025 moet dat aantal tegen de vijftig procent aan liggen. Het idee hierachter is dat Sony toegang krijgt tot een groter deel van de markt en dus niet al zijn eieren in een PlayStation-mand heeft liggen.

Door te investeren in de pc-markt, krijgt een aanzienlijk groter deel van de gamers toegang tot, voorheen exclusieve, PlayStation-games. Dat betekent ook dat er een grotere afzetmarkt ontstaat, wat natuurlijk niet geheel onbelangrijk is voor het bedrijf dat hevig leunt op zijn PlayStation-merk.

PlayStation-games op pc

Sony stak deze plannen eerder niet onder stoelen of banken. Het bedrijf bracht eerder al titels als Horizon: Zero Dawn, God of War en Days Gone naar het platform. Ook richtte het een pc-label op en nam het onlangs een ontwikkelaar over die games naar de pc port.

Daarnaast wil de Japanse videogamegigant zich met PlayStation Studios verder richten op de markt voor mobiele games. Sony wil samenwerkingen aangaan met derde partijen, maar wil ook eigen studio’s op games gaan zetten die dan naar Android en iOS moeten komen.

Tot slot wil Sony tegen 2025 twaalf zogenaamde live-service games hebben. Dit zijn spellen die veel langer moeten meegaan en consumenten niet elk jaar verplichten een nieuwe versie te kopen, bijvoorbeeld. Dergelijke spellen ontvangen vaak veel (gratis en betaalde) contentupdates.