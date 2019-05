Pokémon Go-achtige Minecraft in de maak

2019-05-07T09:50:48

2019-05-07T09:52:40

17 mei aanstaande bestaat Minecraft 10 jaar. Eigenaar Microsoft gaat die datum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er is namelijk een teaservideo opgedoken waarin te zien is hoe Minecraft en de echte wereld samensmelten. Een AR-game dus, zoals we dat ook kennen van Pokémon Go.

In Pokémon Go, dat een paar jaar geleden immens populair was (ruim 500 miljoen downloads!), kun je Pokémon vangen in de echte wereld. Augmented Reality dus: het samensmelten van een virtuele wereld met de werkelijkheid. En dat is precies ook wat je ziet in de video. Een meisje vindt de telefoon van Saxs Persson en terwijl ze op het scherm kijkt, ziet ze ineens allerlei Minecraft-figuren verschijnen.

Nog even wachten

Tja, en dat is ongeveer alles wat er over de game bekend is. Hoe het spel er precies gaat uitzien is nog niet bekend. Daarvoor is het wachten op 17 mei, wanneer er van alles onthuld wordt op de officiële Minecraft-site.