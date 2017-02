Politie betaalt 3 miljoen euro teveel voor niet-gebruikte software

2017-02-01T21:21:10

2017-02-01T23:34:31

In 2008 heeft de politie bijna 3 miljoen euro teveel aan licentiekosten voor het gebruik van Office betaald. De software is namelijk nooit ingezet, maar de fout werd door de administratieve afdeling over het hoofd gezien. Via een rechtszaak probeert de politie nu het geld van Microsoft terug te vorderen.

Donderdag vindt een rechtszaak plaats waarbij de politie probeert het teveel betaalde bedrag van Microsoft terug te vorderen. Nieuwssite nu.nl heeft de documentatie van de rechtszaak in handen.

Office-licenties

De politie sloot in 2002 een licentieovereenkomst met Microsoft voor het afnemen van diverse softwarepakketten, waaronder Microsoft Office. Ieder jaar maakte de politie een overzicht van alle in gebruik zijnde licenties voor de pakketten, zodat Microsoft hier voor kon worden betaald. In 2008 ging het echter mis, omdat een medewerker van de poliltie in het overzicht aan Microsoft invulde dat 13.656 medewerkers gebruik maakte van de licentie Office Pro Work At Home, een variatie op het Office-pakket waarbij het product zowel thuis als op kantoor gebruikt mag worden voor een bepaald bedrag per jaar.

Het blijkt echter dat deze software niet daadwerkelijk werd gebruikt, maar is al deze tijd wel op de facturen van Microsoft verschenen. In diverse mailwisselingen tussen Microsoft en de politie zijn de extra licenties echter nooit aan het licht gekomen.

Schuld

De politie vindt nu dat Microsoft had moeten opmerken dat het aantal licenties niet klopte en dat het bedrijf had kunnen verifiëren dat deze software inderdaad niet op thuisbasis is gebruikt of geactiveerd. Microsoft zegt weer dat de politie ook beschikt over een mastercopy van de software, en dat het daardoor niet mogelijk is om te controleren of de software al da niet is gebruikt.