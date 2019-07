Politie: "Gebruik FaceApp niet"

2019-07-23T16:44:15

2019-07-23T17:06:14

Via berichten op Facebook raadt de politie gebruikers van de polulaire app FaceApp aan om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Volgens de politie is de app niet veilig en worden Europese veiligheidsregels aan de laars gelapt.

FaceApp is een app voor Android en iOS waarmee je foto's van jezelf of anderen ouder of jonger kunt laten lijken door ze via de cloud van de makers van de app te uploaden. Volgens de politie bewaart de app niet alleen je foto's, maar ook het ip-adres van je telefoon, smartphonegegevens en plaatst het ongemerkt cookies op je smartphone.

Wanneer een een app in het buitenland wordt gemaakt en op de Europese markt is aangeboden, moet het bedrijf achter de software zich aan de Europese regels omtrent privacy houden. FaceApp lijkt dat echter niet te doen.

App bestaat al langer

FaceApp is geen nieuwe app, maar de laatste weken werd deze wel steeds populairder. In de meest recente versie krijgen gebruikers voordat ze een foto willen uploaden, de melding dat de afbeelding wordt opgeslagen op de cloudservers van het bedrijf. Volgens reacties van de makers van FaceApp op teleurgestelde gebruikers die hun ongenoegen kenbaar maken in de reviews van onder meer de Google Play Store, worden foto's niet langer dan 1 tot 3 dagen bewaard en heeft de app niet toegang tot alle foto's. Voordat je de app kunt gebruiken, moet je echter wel toestemming voor toegang tot de foto-mappen geven.