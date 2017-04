Politie: installeer Find my Phone-app op Koningsdag

2017-04-26T09:42:00

2017-04-26T09:40:25

De politie van Amsterdam adviseert mensen om op Koningsdag een Find My Phone-app te installeren zodat eventueel gestolen toestellen snel weer teruggevonden kunnen worden.

Gestolen iPhone terugvinden

Heb je een iPhone? Dan hoef je geen aparte app te installeren. Ga naar Instellingen, iCloud , Zoek mijn iPhone en zet deze optie aan. Check voor de zekerheid onder Instellingen, Privacy, Locatievoorzieningen of de locatie van je telefoon op afstand wel te vinden is.

Gestolen Android-telefoon terugvinden

De kans is groot dat je Android-telefoon gekoppeld is aan een Google-account. In dat geval helpt Android-apparaatbeheer je verder. Kijk of dit ingeschakeld staat onder Instellingen, Persoonlijk, Google, Beveiliging, De locatie van dit apparaat op afstand bepalen.

Onder Instellingen, Persoonlijk, Locatie moeten daarnaast de locatieservices van Google aanstaan.Dit is standaard het geval, maar misschien heb je het ooit eens uitgezet. Daarnaast kun je voor de zekerheid de app Lost Android installeren.

Politie inschakelen

Met een beetje geluk kom je er zo achter waar je gestolen telefoon terug te vinden is, maar het is niet aan te raden er zomaar zelf achteraan te gaan. Je weet immers nooit wie het toestel in handen heeft gekregen. Je kunt in dit geval beter de politie bellen.

Op Koningsnacht- en dag houdt de politie extra rekening met gestolen smartphones. Door 112 te bellen en de inloggegevens van je iCloud of Google-account door te geven, kan men in actie komen. Naderhand kun je je wachtwoord weer veranderen.

Loktelefoons

Overigens zet de politie Amsterdam vannacht en morgen ook loktelefoons in, die uitgerust zijn met een track en trace-systeem. Daarmee werden vorig jaar ook al twintig zakkenrollers aangehouden, die op Koningsdag tientallen smartphones hadden gestolen.