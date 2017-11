Politie-inval na spontaan feestende speaker

2017-11-10T15:29:00

2017-11-10T15:29:51

In het Duitse Hamburg zijn politie-agenten de woning van een man binnengevallen die midden in de nacht keiharde muziek afspeelde. De man zelf bleek alleen niet thuis; zijn slimme speaker was de schuldige.

De man doet zijn verhaal op Facebook, nadat het ook in een lokale krant was gepubliceerd. Zijn Amazon Echo-speaker begon tussen 2 en 3 uur 's nachts zomaar muziek af te spelen, zonder dat de eigenaar daarvoor opdracht had gegeven. De buren belden de autoriteiten, die met gepast geweld zijn deur forceerden en de speaker vervolgens in beslag namen.

Schadevergoeding

Hoe het precies heeft kunnen gebeuren dat de slimme speaker een eigen leven ging leiden, is nog niet bekend. Amazon heeft namelijk nog niet op de gebeurtenis gereageerd. De webshop is wel op de hoogte, omdat de gedupeerde al zijn beklag heeft gedaan. Hij verwacht een schadevergoeding, onder meer omdat hij het slot op zijn deur moest vervangen.