Politie krijgt bedrag van 3 miljoen euro niet terug van Microsoft

2017-03-20T15:59:38

2017-03-20T16:42:37

De Nederlandse Politie krijgt het aan Microsoft teveel betaalde bedrag van 3 miljoen euro niet terug. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag vandaag. De politie moest dit bedrag betalen door het afnemen van teveel licenties.

De Politie krijgt het teveel betaalde bedrag van 3 miljoen euro, dat aan Microsoft werd betaald voor ongebruikte software, niet terug. In 2008 maakte een medewerker van de Politie een fout bij het aanvragen van softwarelicenties. Daarbij had de medewerker per abuis licenties aangeschaft voor Office-licenties voor thuisgebruik. Die licenties zijn echter nooit als zodanig toegepast, waardoor er voor de 13.656 licenties een bedrag van 2.961.029,11 euro is betaald. Dat geld krijgt de politie niet terug van Microsoft.

Eerder fout in gegaan

In 2005 maakte de Politie een soortgelijke fout, waarbij er toen ook teveel geld werd betaald voor ongebruikte licenties. Toen was Microsoft nog coulant, en stortte het bedrijf het teveel betaalde bedrag van 765.000 euro terug op de rekening van de politie. Microsoft zei toen dat het 't bedrag uit coulance terugstortte, maar dit keer heeft Microsoft dus voet bij stuk gehouden. Daarbij moet ook gezegd worden dat het bedrag uit 2008 ook een stuk hoger is dan bij de eerste gemaakte fout in 2005.

Na het bedrag van 2.961.029,11 euro moet de politie ook nog de proceskosten van 10.000 euro betalen. De zaak loopt al sinds 2008, maar is eind 2016 pas voor de rechter gekomen.