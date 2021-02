Populaire Chrome-extensie ineens onveilig - Zo verwijder je hem

2021-02-05T10:11:00

2021-02-05T10:09:02

Na jaren trouwe dienst blijkt de Chrome-extensie The Great Suspender niet langer veilig te gebruiken. Maakt deze nog deel uit van jouw browser, dan is het aan te raden om de add-on te verwijderen. En wat zijn alternatieven?

The Great Suspender is ooit in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat openstaande tabbladen in Chrome minder werkgeheugen vragen, door ze op de achtergrond tijdelijk stil te leggen. In 2014 schreven we er al over, om een idee te geven van hoe lang deze extensie al meegaat. Door de jaren heen werd The Great Suspender zonder problemen meer dan 2 miljoen keer gedownload.

Enkele weken geleden viel het een Reddit-gebruiker echter op dat de extensie van eigenaar was gewisseld. De originele ontwikkelaar heeft de add-on aan een onbekende partij doorverkocht. Die zette vervolgens een nieuwe versie in de downloadwinkel van Google, waarna de alarmbellen afgingen.

De onderliggende code bleek aangepast, onder meer om gebruikers te 'tracken' voor advertentiedoeleinden. Als antwoord daarop verwijderde Google de extensie uit de Chrome Web Store. Daarnaast wordt 'ie automatisch uitgeschakeld in je browser, mocht je The Great Suspender in het verleden geïnstalleerd hebben.

The Great Suspender verwijderen en alternatieven

Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Voer dan in de adresbalk chrome://extensions/ in, en kies de optie Verwijderen bij The Great Suspender. Kun je eigenlijk niet zonder, dan zijn er veilige alternatieven beschikbaar. Een naam die veel wordt genoemd, is bijvoorbeeld Session Buddy.

Toch is het ook de vraag of je nog wel een aparte extensie nodig hebt om het geheugenverbruik van Chrome aan banden te leggen. Google sleutelt constant aan de browser en recente updates hebben de browser op dit vlak al sneller en energiezuiniger gemaakt, eveneens door specifiek de werking van 'sluimerende' tabbladen op de schop te nemen.