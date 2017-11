Populariteit Windows 7 en Windows 10 nek-aan-nek

2017-11-03T10:44:00

2017-11-03T10:44:18

Windows 7 blijft vooralsnog de populairste Windows-versie, maar Windows 10 kruipt telkens een stukje dichterbij. Het verschil in het aantal gebruikers is nu niet zo heel groot meer.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van StatCounter. Volgens die firma had Windows 7 in oktober een marktaandeel van 42,67 procent, een lichte daling ten opzichte van de maand ervoor. Gebruikers die Windows 7 achter zich lieten, kwamen er bij Windows 10 bij. Dat besturingssysteem zag een lichte stijging in het aantal gebruikers en heeft nu een marktaandeel van 40,95 procent.

Nederland

De cijfers gelden voor Windows-pc's wereldwijd. Wordt gekeken naar de gebruikersaantallen in Nederland, dan meldt StatCounter dat Windows 10 hier al veel populairder is dan Windows 7. Windows 10 heeft hier een marktaandeel van 61,8 procent, ten opzichte van 26,82 procent van Windows 7. Bij de telling is echter geen rekening gehouden met andere besturingssystemen, zoals macOS en Linux.