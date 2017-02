Populariteit Windows-tablet neemt toe

Er werden in 2016 meer Windows-tablets verkocht dan het jaar ervoor. Dit in tegenstelling tot tablets die op Android en iOS draaien, daarvan viel de verkoop juist tegen.

Dat meldt marktonderzoeker Strategy Analytics. Microsoft heeft inmiddels een marktaandeel van 16 procent op de tabletmarkt, Apple heeft 20,6 procent van de markt in handen. Van alle tablets die in omloop zijn, draaien verreweg de meeste wel nog op Android. Google geniet met Android van een marktaandeel van maar liefst 63 procent.

Windows 10

Windows-tablets zijn met name interessant geworden met de komst van Windows 10 en de opkomst van 2-in-1-apparaten. De desktopervaring van Windows 10, maar dan voor onderweg - dat is wat veel mensen aanspreekt. Microsoft verkoopt zijn eigen Surface-tablets, maar er zijn ook hybrides van andere merken verkrijgbaar die op Windows 10 draaien.

Over het algemeen werden er echter wel degelijk minder tablets verkocht in 2016, juist doordat er zoveel minder vraag was naar Android- en iOS-tablets ten opzichte van 2015. Er werd een krimp van 9 procent gemeten.