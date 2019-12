Populariteit YouTube-kanaal Netflix in 2019 verdubbeld

2019-12-23T11:20:00

2019-12-23T11:06:20

Netflix zag het afgelopen jaar het aantal abonnees op zijn YouTube-kanaal zowat verdubbelen. Binnen de technologiesector is het daardoor het populairste YouTube-kanaal van het moment.

Dat blijkt uit onderzoek van Divimove. In 2018 kende het YouTube-kanaal van Netflix nog 6,3 miljoen abonnees. Op het moment dat het onderzoek van 2019 werd afgerond, waren dat er al 11,8 miljoen. Een stijging van 87 procent. Inmiddels staat de teller al op 12,1 miljoen. Netflix gebruikt zijn YouTube-kanaal vooral voor het verspreiden van trailers en achter-de-schermen-filmpjes.

Apple en PlayStation

Binnen de tech-sector zijn daarna Apple (10,4 miljoen abonnees) en PlayStation (9,3 miljoen abonnees de grootste spelers op YouTube. HP en Tencent zagen daarnaast de grootste stijgingen in het aantal abonnees. Tencent is een Chinees bedrijf dat o.a. dramaseries en reality-tv op Google's videplatform aanbiedt. Het kanaal van Google zelf is uit de top 3 gedrukt, waar-ie in 2018 nog wel in stond.