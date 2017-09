Portable ssd van Samsung is razendsnel

2017-09-21T10:00:00

2017-09-19T09:13:32

De nieuwste technologie op het gebied van ssd's is het zogeheten 64-laags V-NAND. Dat heeft met name betrekking op de snelheid waarmee de schijven kunnen lezen en schrijven. Samsung is ermee aan de slag gegaan.

Het bedrijf is er nu in geslaagd om deze techniek in te bouwen in een draagbare ssd, de Portable SSD T5. Gevolg: onderweg schrijf je bestanden over met een maximale snelheid van 540 MB/s, krap 5 keer sneller dan met een 'gewone' harde schijf.

Usb-c

De ssd is erg compact en laat zich aansluiten met een enkele usb-c of usb-a-kabel, beide zitten in de doos. Prijzen starten vanaf 149,95 euro.