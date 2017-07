'Post is gedoe, WhatsApp populairste communicatiemiddel'

2017-07-10T09:41:00

2017-07-10T09:33:14

We communiceren tegenwoordig het liefste via WhatsApp, mede omdat het versturen van een brief te tijdrovend en omslachtig is. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken.

62 procent van de Nederlanders vindt de post teveel 'gedoe'. Ze verkiezen eerder WhatsApp, de mobiele telefoon, e-mail, de vaste telefoon of sociale media om een boodschap over te brengen. Daardoor eindigt de brievenpost op een zesde plaats in de top 10 communicatiemiddelen.

Voor bedrijven ziet het er iets anders uit. Die communiceren het vaakst via e-mail, de mobiele telefoon of de vaste telefoon, en daarna het meest met brievenpost. WhatsApp is daar minder populair. Het is dan ook niet vreemd dat 95 procent van alle brievenpost tegenwoordig zakelijke post betreft.

Minder bezorgdagen

De meeste mensen vinden daarnaast postzegels te duur. De prijs is de afgelopen 15 jaar verdubbeld en als er niets gaat veranderen, betalen we in 2022 meer dan 1 euro per zegel. Volgens demissionair minister Henk Kamp moet de postmarkt de komende periode grondig op de schop.

Een van de maatregelen die het volgende kabinet kan nemen, is een vermindering in het aantal dagen dat er in de week brievenpost wordt bezorgd. Dat is nu vijf dagen in de week, het zouden er vier dagen of zelfs minder kunnen zijn. De meeste ondervraagden uit het onderzoek zouden dat niet erg vinden.

Pakketpost

Overigens staat het er met de pakketpost veel rooskleuriger voor. Dankzij de opkomst van webshops ontvangen en versturen we telkens meer pakketten, 350 miljoen stuks per jaar. Dat is een stijging van 81 procent ten opzichte van 2011, toen een soortgelijk onderzoek werd gehouden.