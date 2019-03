Prestaties meeste antivirus-apps ondermaats

2019-03-18T11:49:00

2019-03-18T11:38:13

Omdat er zoveel persoonlijke informatie op je smartphone staat, is dit apparaat ook een gewild doelwit voor cybercriminelen. Daarom wordt ook wel eens aangeraden om antivirus op je telefoon te installeren. Maar uit onderzoek van AV-Comparatives blijkt nu dat dit soort apps maar weinig mobiele dreigingen detecteren en dus ondermaats presteren.

Antivirusvergelijker AV-Comparatives installeerde 250 antivirus-apps op Android-smartphones van Samsung en onderwierp die aan 2.000 malafide apps. 138 van die apps detecteerden minder dan 30 procent van de malware. Ook installeerde men 100 'schone' apps, die door deze apps regelmatig dan weer juist wél als gevaarlijk werden gezien.

Wanneer een antivirusprogramma zo'n inschattingsfout maakt, wordt ook wel gesproken van een 'false positive'. Sommige apps zijn zo slecht in hun werk, dat ze zichzelf aanmerken als een veiligheidsrisico.

Bekende namen

Sommige apps presteren beter dan anderen. Dat zijn dan vooral de bekende namen die reeds hun sporen met antivirus-software voor pc's hebben verdiend. MalwareBytes, Avast, AVG, Avira, Eset, Kaspersky, McAfee en Trend Micro zijn voorbeelden van apps die meer dan 30 procent van de besmette apps ontdekte en geen enkele gezonde app als onveilig aanmerkte.

Dat gezegd hebbende, is het nog steeds de vraag of je zo'n app echt nodig hebt. Het antwoord is nee, niet echt. En waarom dat zo is, dat lees je bij onze collega's van Computer!Totaal.