Prijs van bitcoin opnieuw naar absoluut hoogtepunt

2017-08-07T15:17:24

2017-08-07T15:18:37

De prijs van de bitcoin heeft opnieuw een record gebroken. De digitale munt is vandaag meer dan 3300 dollar waard. Waarschijnlijk komt dat door de vorming van een nieuwe munt.

De koers van de bitcoin zit al jaren in een stijgende lijn, maar de munt kreeg in 2014 ook een flinke klap waardoor de waarde plotseling met een derde daalde.



Record op record

Nieuwe munt

Geen discussie meer

Dure pizza

Inmiddels stijgt de prijs al maanden weer behoorlijk, en werd de vorige recordstand een maand geleden ruim verbroken. Nu is er opnieuw een record gehaald, en het lijkt erop dat de prijs van de bitcoin alleen nog maar stijgt. Momenteel is één bitcoin zo'n 3430 dollar waard, omgerekend zo'n 2850 euro.De nieuwe hoge koers wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de 'fork' die eerder deze week ontstond. De bitcoin splitste toen op in twee verschillende munten: de traditionele bitcoin, en de nieuwe 'Bitcoin Cash'. Dat is het gevolg van een jarenlange discussie over de techniek achter de digitale munt, die niet meer houdbaar werkte door de populariteit die de bitcoin de laatste jaren heeft ondergaan.Nu er een nieuwe munt is, is die discussie voorbij. Omdat het lot van de bitcoin minder onzeker is investeren weer meer gebruikers in de munt, waardoor de koers stijgt. Met de nieuwe Bitcoin Cash gaat het overigens een stuk minder goed: die koers steeg een dag, maar zakte daarna als een pudding in elkaar en is nu bijna niets meer waard.Eén van de bekendste bitcointransacties is die van één van de eerste gebruikers van de munt, in de vroege dagen van de bitcoin. Toen die nog weinig waard was kocht een gebruiker ooit een pizza voor 10.000 bitcoins. Had hij die pizza niet gekocht en zijn geld gehouden, had hij nu 34 miljoen dollar gehad. Laten we hopen dat het op z'n minst een verdomd lekkere pizza was...