Prijsdaling Google-dongle na ophef

2017-10-16T10:30:00

2017-10-16T10:48:48

Google heeft de prijs van zijn usb-c-naar-3,5-mm-dongle flink laten zakken, nadat er eerder ophef over ontstond. Het verloopstukje kostte eerder 20 dollar, nu nog maar 9 dollar.

De dongle in kwestie is nodig om een bekabelde koptelefoon mee aan te sluiten op de Pixel 2 en Pixel 2 XL, die geen traditionele headset-aansluiting bezitten. Je kunt draadloos luisteren via bluetooth, of je koptelefoon via het verloopstuk aansluiten op de usb-c-poort.

Kwijt

De telefoons worden standaard geleverd met zo'n dongle, maar omdat 'ie zo klein is kun je 'm snel kwijtraken. Je kunt dan een losse bijkopen, maar velen vonden 20 dollar wel erg duur. De prijs is nu 9 dollar, en daarmee volgt Google precies dezelfde strategie als Apple.

In Nederland is de Pixel 2 overigens nog niet te koop, en de dongle zodoende ook niet.