Prijsvechter Huawei P20 Lite nu uit in Nederland

2018-03-19T10:42:00

2018-03-20T00:14:44

Huawei maakt bekend dat zijn P20 Lite-smartphone vanaf vandaag ook in Nederland te koop is. Opvallend is dat de krachtigere P20 nog niet eens uit is, maar ook dat de Lite-versie al hele degelijke specificaties voor de prijs biedt.

Zo heeft het toestel een voorkant-vullend scherm met een beeldverhouding van 5,84 inch en een resolutie van 2280 x 1080 pixels. De selfiecamera zit 'in' het scherm verwerkt door middel van een inkeping - of 'notch' - bovenin het scherm. Apple kwam als eerste met dit idee voor de iPhone X, maar we gaan het dit jaar veel vaker zien. Ook dus bij Android-telefoons.

Dubbele camera

Deze middenmoter draait op een octacore processor en combinatie met 4 GB werkgeheugen. Er is standaard 64 GB opslagruimte beschikbaar en de accu heeft een capaciteit van 3000 mAh. Er zit een dubbele camera op, die foto's met scherpte/diepte-effect maakt. De selfiecamera is een 16 mp-exemplaar met 'lightfusion-technologie', voor mooiere kiekjes in donkere omstandigheden.

Gezichtsherkenning

De P20 Lite heeft een koptelefooningang, een vingerafdrukscanner en een usb-c-aansluiting. Daarnaast is de telefoon te ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning. Je hebt de keuze uit een zwarte en een blauwe versie. Beide liggen voor dezelfde adviesprijs in de winkels, namelijk 369 euro.