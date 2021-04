Prijsverhoging Spotify: Dit gaat er veranderen

2021-04-28T10:35:00

2021-04-28T10:32:58

Door aankomende prijsverhogingen wordt het luisteren naar je favoriete muziek op Spotify straks een duurdere aangelegenheid. Maar hoeveel je extra aan de streamingdienst kwijt bent, verschilt per abonnementsvorm. De wijzigingen op een rijtje.

Goed om te weten is dat individuele Spotify Premium-abonnementen niet in prijs stijgen. Daarvoor blijf je dus gewoon 9,99 euro in de maand betalen. De hogere kosten gelden alleen voor de abonnementen Student, Duo en met name Familie.

Nieuwe prijzen Spotify

Het studentenabonnement was 4,99 euro per maand en wordt 5,99 euro per maand. Hier kun je alleen gebruik van maken wanneer je kunt aantonen dat je staat ingeschreven bij een hogeschool of universiteit, voor een periode van maximaal vier jaar.

Het Duo-abonnement is er voor twee mensen die op hetzelfde adres wonen en wordt eveneens een euro in de maand duurder. Daar betaalde je 12,99 euro voor en het wordt 13,99 euro, wat wel alsnog goedkoper is dan twee losse Premium-abonnementen.

De prijsstijging voor het Familie-abonnement is het hoogst. Dat was eerder 14,99 euro p/m en gaat naar 17,99 euro p/m. Dit abonnement is er voor maximaal zes gezinsleden, waarbij ouders eventueel kunnen beperken waar hun kroost naar luistert.

Waar gaat het geld naartoe?

Online worden de nodige vraagtekens gezet bij de hogere prijzen. Een veelgehoorde vraag is of artiesten nu ook meer op dit platform gaan verdienen, wat nu namelijk minder dan een cent per stream is. Toch lijkt daar geen sprake van. Spotify zegt het geld nodig te hebben om nieuwe functies te ontwikkelen.

De duurdere abonnementen gelden voor nieuwe klanten al vanaf 30 april. Bestaande abonnees betalen pas vanaf 1 juni meer. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niets voor Spotify te betalen, zolang je de advertenties tussen de nummers door voor lieft neemt.