Prijzen high-end smartphones blijven stijgen

2017-09-18T09:46:00

2017-09-18T09:45:47

Smartphone-fabrikanten vragen telkens hogere bedragen voor hun toptoestellen. Sinds 2010 zijn de adviesprijzen van o.a. de nieuwste iPhones en Samsung Galaxy's met 33 procent gestegen.

Dat blijkt vandaag uit een onderzoek van Tweakers. Die site legde de meest luxe modellen van Apple, Samsung, Sony, LG en HTC naast elkaar en vergeleek de prijzen door de jaren heen. Dit nadat er voor het eerst een smartphone in de winkels wordt gelegd die ruim meer dan 1000 euro kost: de iPhone X.

Er worden voornamelijk twee redenen gegeven voor de prijsstijgingen: simpelweg vraag en aanbod, maar ook het feit dat telefoons telkens geavanceerder worden en de prijzen van onderdelen (zoals geheugen) stijgen.

Wachten loont

Als koper loont het om even de kat uit de boom te kijken, als je niet zoveel voor een telefoon over hebt. In hetzelfde onderzoek komt namelijk naar voren dat de prijzen in de eerste drie maanden al flink kunnen dalen. Met name bij Android-toestellen scheelt het al snel meer dan 100 euro. Een iPhone kost na die tijd ongeveer 50 euro minder.