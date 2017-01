Privacy-instellingen Facebook overzichtelijker

2017-01-27T11:58:00

2017-01-27T11:58:15

Facebook heeft zijn pagina rond privacy-instellingen op de schop gedaan. Na de make-over is het makkelijker om antwoorden op je vragen te vinden.

De privacy-instellingen van Facebook gaan bijvoorbeeld over wie jouw profiel kunnen bekijken - iedereen, of alleen je vrienden? Maar je vindt er onder meer ook informatie over advertenties, en uitleg over het beveligen van je account.

Vragen en antwoorden

Aan de hand van veelgestelde vragen als 'hoe zorg ik dat iemand me niet meer lastig valt' en 'wie kan mijn vind-ik-leuks en reacties zien', toont Facebook korte workshops waarin uitgelegd wordt welke stappen je rond deze instellingen kunt ondernemen.

Aan het eind van de rit kun je een 'privacycontrole' uitvoeren. Daarin ga je stapsgewijs door de verschillende settings heen, en pas je ze naar eigen inzicht aan. Op facebook.com/settings kun je ook veel zaken zelf regelen.