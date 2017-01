Privacy-instellingen Windows 10 worden overzichtelijker

Het beheren van privacy-gevoelige instellingen in Windows 10 wordt binnenkort overzichtelijker, zo maakt Microsoft bekend. Mede dankzij een nieuw dashboard.

Windows 10 verzamelt standaard een hoop data van zijn gebruikers, onder andere voor advertentie-doeleinden maar ook om het besturingssysteem te optimaliseren. Privacy-organisaties vinden al langer dat Microsoft hierin te ver gaat, ook al kunnen veel instellingen aangepast worden. Standaard worden namelijk veel gegevens naar Microsoft verstuurd. Gebruikers moeten na de installatie van Windows 10 vaak zelf in verscheidene menu's duiken om hun privacy weer 'terug te krijgen'.

Standaard aan

Vanaf de eerstvolgende grote Creators Update krijgt Windows 10 echter een overzichtelijker instellingenscherm voor privacy-settings, die je bijvoorbeeld te zien krijgt tijdens een schone installatie van het besturingssysteem. Hoewel alle schuifjes standaard nog altijd op 'aan' staan, kun je ze hier meteen uitzetten. Zodra je dit doet, legt Microsoft ook uit wat de gevolgen er van zijn. Locatiegegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de weer-app, die na het uitschakelen ervan geen lokale weerberichten meer kan tonen.

Diagnostische gegevens

Het verzamelen van diagnostische gegevens wordt ook aangepast. Daar kan nu nog worden gekozen tussen 'basis', 'uitgebreid' en 'volledig'. Hiermee kan Microsoft bijvoorbeeld achterhalen welke software en drivers geïnstalleerd zijn, welke hardware gebruikt wordt, et cetera. Straks is daar nog enkel de keuze tussen 'basis' (zo min mogelijk) en 'volledig' (zo veel mogelijk). Nu is nog niet duidelijk welke gegevens waar precies ondergebracht worden.

Privacy-dashboard

Tot slot is een privacy-dashboard nieuw en daar kun je nu al mee aan de slag. Surf daarvoor naar deze site en login met je Microsoft-account. Vanuit dit portaal kun je onder andere je zoek- en browsergeschiedenis verwijderen, als ook je locatiegegevens. Voor een uitgebreide blik op dit dashboard en wat je er mee kunt doen, verwijzen we je door naar onze collega's van Computer!Totaal.