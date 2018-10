Privacy-vriendelijke zoekmachine DuckDuckGo flink in de lift

2018-10-12T10:22:00

2018-10-12T10:12:16

Internetgebruikers worden zich telkens bewuster van het feit dat ze online overal gevolgd worden. De privacy-vriendelijke zoekmachine DuckDuckGo merkt dat ook. Dagelijks verwerkt de site nu 30 miljoen zoekopdrachten per dag, de helft meer dan een jaar geleden.

Door te zoeken op Google, bouwt de zoekgigant een uitgebreid profiel van je op - een ware goudmijn voor adverteerders. Daarnaast worden zoekresultaten telkens nauwer op je afgestemd, zodat je telkens meer in je eigen informatie-bubbel terecht komt. DuckDuckGo wordt vaak genoemd als alternatief op Google, omdat de zoekmachine geen zoekgegevens van je opslaat.

Focus op privacy

Met name het afgelopen jaar heeft online privacy veel media-aandacht gekregen. Bijvoorbeeld door de komst van de nieuwe privacy-wet en het privacy-schandaal bij Facebook. DuckDuckGo speelde daar handig op in met vernieuwde mobiele apps en verbeterde extensies. Dat is terug te zien in de groeicijfers. Sinds begin 2018 is er sprake van een sterk stijgende lijn.

Overigens duurt het nog wel een poosje voordat DuckDuckGo Google heeft ingehaald. Daar worden dagelijks maar liefst 3,5 miljard zoekopdrachten verwerkt. Ook niet zo vreemd: Google is de standaard zoekmachine in Chrome, veruit de populairste browser. Vergeet daarnaast Android niet.