Privacybrowser DuckDuckGo beschikbaar voor Mac

2022-04-13T09:06:30

2022-04-13T09:07:43

DuckDuckGo brengt zijn browser, met de focus op privacy, officieel uit voor Mac. Het betreft nog wel een bèta waar je je voor moet aanmelden.

De browser werkt net zoals op mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets. De standaardzoekmachine is van DuckDuckGo afkomstig, webtrackers worden automatisch geblokkeerd en met een simpele druk op de knop verwijder je je internetgeschiedenis.

Daarnaast is het zo dat DuckDuckGo helpt bij die vervelende cookiemeldingen. In de helft van de gevallen selecteert de browser de meest privacyvriendelijke opties voor gebruikers, waardoor je dat dus niet meer handmatig hoeft te doen.

DuckDuckGo brengt tevens overzicht

De browser presenteert tevens een overzicht van trackers binnen een privacyfeed. Dit is vergelijkbaar met het overzicht dat Safari van Apple bijvoorbeeld aanbiedt. Echter, binnen de browser van DuckDuckGo bekijk je per website welke trackers er actief zijn en ben je in staat de gegevens te verwijderen wanneer je dat nodig acht.

Ook is het zo dat DuckDuckGo geen trackers in embedded content laadt. In plaats daarvan krijg je een melding van het feit dat er trackers actief zijn, waarna je kunt aangeven of je daarmee akkoord gaat of niet.

De browser biedt daarnaast een wachtwoordmanager aan (die ook naar de mobiele app komt), evenals de optie om persoonlijke gegevens vanuit andere browsers over te hevelen. Die gegeven worden vervolgens lokaal – en dus niet op servers – opgeslagen.

Tot slot is er nog de Smart Encryption-tool, die ervoor zorgt dat je vaker sites bezoekt met de beveiligde https-verbinding. Het is nog niet bekend wanneer de browser ook naar Windows komt.