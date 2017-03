Privebestanden makkelijk te vinden en te doorzoeken met Microsoft's Docs.com

2017-03-27T13:55:08

2017-03-27T16:20:01

Gebruikers die vanuit de clouddienst OneDrive bestanden hebben gedeeld met de dienst Docs.com, moeten goed opletten dat hun bestanden niet voor iedereen zomaar toegankelijk zijn. Bestanden die naar de dienst worden geüpload, zijn standaard namelijk met alle bezoekers van Docs.com gedeeld.

Hierdoor kan het voorkomen dat informatie die niet zomaar voor iedereen bestemd is, alsnog gevonden kan worden. Docs.com is een community-site van Microsoft waar gebruikers Office-bestanden met elkaar kunnen delen, inclusief PDF-bestanden. Maar, als niet goed wordt opgelet welke beveiligingsinstellingen worden gekozen, kan het gebeuren dat het document waarvan jij dacht dat die alleen met jezelf of met een collega is gedeeld, voor iedereen toegankelijk is.

Opletten bij uploaden

Hoewel de dienst Docs.com niet lek is, en er niet zomaar informatie te vinden is van mensen die OneDrive gebruiken, kunnen OneDrive-gebruikers wel bestanden uploaden naar Docs.com. Als je daar de instellingen niet controleert, worden bestanden voor iedereen die een account bij Docs.com heeft, toegankelijk.

Bij een zoektocht naar bepaalde inhoud op Docs.com kwam Computer Idee bijvoorbeeld ontslagbrieven, cv's, rekeningen, arbeidsovereenkomsten en salarisspecificaties op het spoor. Deze documenten zijn waarschijnlijk onbedoeld openbaar gemaakt door de uploader van het bestand.

Lees hier hoe je de beveiliging van de door jouw geüploade bestanden in Docs.com kunt controleren en wijzigen.