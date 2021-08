Probeer nagebootste Windows 11 uit in je browser

2021-08-23T10:20:00

2021-08-23T10:29:04

Windows 11 alvast uitproberen zonder de hele installatie te doorlopen? Dat kan nu met een browserversie, die in werkelijkheid een knappe imitatie betreft. Lang niet elke functie werkt, maar het geeft een aardige eerste indruk van Microsofts aankomende besturingssysteem.

Deze namaakvariant van Windows 11 is een hobbyproject van een ontwikkelaar met de online schuilnaam 'Blue Edge', die de site bouwde met React, een programmeertaal die door Facebook ontworpen is. Het is dus een façade, maar Windows 11 op deze manier ontdekken is een stuk eenvoudiger dan het besturingssysteem daadwerkelijk helemaal installeren.

Klik wat rond op de webpagina en je ziet dat bepaalde onderdelen wel degelijk werken. Zo is het gecentreerde startmenu te openen en van daaruit roep je onder meer de vernieuwde rekenmachine en kladblok-app op. Ook de Edge-browser, het widgetpaneel en de Microsoft Store starten op, maar ze werken verder niet. Het zijn slechts voorbeelden van hoe ze er in Windows 11 uit zien.

Windows 11 toch installeren

Mocht je de smaak te pakken hebben en Windows 11 écht willen uitproberen, dan kan dat via het Windows Insider-programma. Onze collega's van Computer!Totaal vertellen je hoe je Windows 11 installeren kunt via deze route, bij voorkeur op een pc die je niet voor je dagelijkse werkzaamheden nodig hebt.

De eerste computers die nieuw op Windows 11 draaien, zijn vanaf eind dit jaar te koop. Microsoft brengt het besturingssysteem vanaf volgend jaar uit als gratis update voor bestaande Windows 10-installaties.