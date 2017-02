Problemen met Windows- en Office-updates (Update)

2017-02-15T09:34:06

2017-02-15T12:22:39

Microsoft heeft sinds gisteren problemen met updates die normaal gesproken automatisch worden verspreid. Zo zijn de bekende maandelijkse patches die op dinsdag worden uitgerold, teruggeroepen en ondervinden sommige Windows-gebruikers problemen met de malwarescanner.

Volgens het Microsoft Security Response Center is er een probleem ontdekt in de uitrol van beveiligingspatches die normaal gesproken altijd iedere dinsdag van de maand worden uitgerold. Veel meer informatie laat het bedrijf echter niet los over het probleem, en wat de oorzaak is.

Een belangrijk beveiligingslek met betrekking tot het vastlopen van Windows bij het bezoeken van een SMB-server dat is voorzien van kwaadaardige software zou gisteren worden gerepareerd door middel van een van de patches, maar omdat dat niet is gebeurd, zijn Windows 10-machines nog steeds vatbaar voor deze bug.

Andere updates

Het lijkt er echter op dat Microsoft ook updates voor andere onderdelen van Windows niet uitrolt. Zo melden gebruikers van verschillende fora dat zij bijvoorbeeld ook geen updates hebben ontvangen voor Windows Defender en Security Essentials. Of deze problemen te maken hebben met de perikelen rond de maandelijke beveiligingsupdates, is niet bekend.

Windows-versies

Het uitstellen van de beveiligingsupdates voor Windows en Office hebben op dit moment effect op alle besturingssystemen. Voor Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10 zijn de afgelopen twee dagen dus geen beveiligingsupdates binnengekomen. Het beste kun je regelmatig handmatig controleren op updates, zodat - als deze beschikbaar zijn - je ze direct kunt binnenhalen.

Handmatig downloaden

Microsoft heeft een speciale website beschikbaar waar gebruikers van Windows en Office ook handmatig patches en updates (buiten Windows Update om) kunnen downloaden. Via de Microsoft Update Catalogus vind je bijvoorbeeld de laatste definitieupdates voor de malwarescanners en beveiligingsupdates voor Windows zelf. Maar het valt ons op dat Microsoft hier ook wat achterloopt.

Microsoft Update Catalog

Update 11:12

Volgens de laatste berichten zal Microsoft woensdag alsnog starten met het uitrollen van patches.