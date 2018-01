Project Linda: Razer-smartphone en laptop in één

2018-01-10T11:06:00

2018-01-10T11:06:24

Smartphones zijn nog altijd geen volledige laptop-vervangers, maar regelmatig vinden fabrikanten op dit gebied nieuwe concepten uit. Zoals Razer nu doet met Project Linda.

Het gamersmerk onthult Project Linda tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Dit apparaat lijkt op een laptop, maar is in feite slechts een behuizing en een scherm. Het geheel wordt juist aangedreven door een smartphone, die te plaatsen is op de plek waar normaliter de trackpad te vinden is.

Zo wordt een lege chassis getransformeerd tot volwaardige Android-laptop. De telefoon in kwestie dient wel een Razer Phone te zijn, andere toestellen passen niet. Zodra deze in de behuizing zit, wordt de smartphone opgeladen door de interne batterij van het chassis. Verder is er ook 200 GB interne opslag aanwezig.

Muismat

Razer pakt tijdens CES overigens uit met wel meer opvallende apparaten. Neem de Firefly HyperFlux. Dit is een muismat die de Mamba-gamingmuis van het bedrijf voorziet van energie. Vergelijkbaar met de Powerplay-mat van Logitech. De draadloze muis hoeft daardoor nooit aan de lader. De adviesprijs bedraagt 279,99 euro, niet goedkoop dus.