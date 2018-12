Puma brengt slimme schoenen na 30 jaar opnieuw uit

2018-12-12T12:23:00

2018-12-12T15:26:09

'Het nieuwste op het gebied van computer- en fitnesstechnologie', daarmee zette Puma al in 1986 zijn slimme hardloopschoenen in de markt. Oude tijden herleven, want anno 2018 brengt het sportmerk zijn Smart Running Shoes opnieuw uit.

Meer dan 30 jaar geleden was het nog ongehoord. In de hiel van de schoenen zat een computer verwerkt, die data als gelopen afstanden en verbrande caloriën bijhield. Deze gegevens waren af te lezen door het schoeisel via een 16-pins-kabel aan een Apple II of Commodore 64 te hangen.

Een groot succes werd het nooit, al was het maar omdat Puma slechts 86 paar ervan beschikbaar stelde - wereldwijd. Dat geldt overigens ook voor de vernieuwde versie, die in een even kleine oplage wordt gelanceerd. Echt iets voor de verzamelaar dus.

Moderne touch

De schoenen zijn dit keer op te laden via usb, en data wordt met een smartphone-app gedeeld door middel van bluetooth. Het aardige is dat deze app dezelfde interface heeft als de computers van weleer, om helemaal in te spelen op de nostalgische gevoelens van potentiële kopers.