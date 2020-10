Quatro Wireless Power Bank laadt alle Apple-gadgets op

2020-10-20T10:00:00

2020-10-20T10:04:50

Al die elektronische gadgets hebben telkens maar stroom nodig. Grote kans dat er in je huis inmiddels talloze laders rondslingeren. De Quatro Wireless Power Bank van Satechi is één oplader voor meerdere Apple-gadgets tegelijk.

Naast het draadloos opladen van een Apple Watch, is ernaast nog plek voor een iPhone of voor AirPods-oordoppen (in hun case). Tot slot is nog een extra apparaat via usb aan te sluiten, dit kan bijvoorbeeld een iPad zijn. Efficiëntie, we houden ervan.

Waar te koop

Apparaten van Satechi zien we geregeld in Nederlandse webshops opduiken, maar deze specifieke lader vooralsnog niet. De Amerikaanse adviesprijs in de webwinkel van Satechi is 99,99 dollar.