Qwerky Writer: typemachine voor smartphone en tablet

2017-05-25T14:00:00

2017-05-25T09:35:38

De ouderwetse typemachine, mis je die nog wel eens? De makers achter deze Qwerky Writer wel, en daarom bouwden ze een mechanisch keyboard met toetsen in typemachine-vorm.

Voordeel: je hoeft er nooit het inktlint van te verwisselen, dat is er namelijk niet. Via een bluetooth-verbinding typ je er gewoon mee op een smartphone of tablet, die rechtop in de gleuf wordt geplaatst.

Importeren

Met de hendel aan de zijkant verspring je een regel, net zoals vroeger. De Qwerky Writer is voorlopig alleen in het buitenland te bestellen, en kost daar 299 dollar.