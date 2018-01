'Ransomware-dreiging alweer op retour'

2018-01-29T13:33:00

2018-01-29T13:35:02

Hoewel er in 2017 veel meer ransomware-aanvallen plaatsvonden dan in 2016, lijkt het er op dat deze vorm van malware alweer op zijn retour is.

Dat blijkt uit een analyse van antivirusfirma Malwarebytes. Dat zag in de maanden juli en september van 2017 een stijging in het aantal ransomware-aanvallen van maar liefst 700 procent. Maar in de maanden daarna daalde het aantal besmettingen rap.

Waar in juni het aantal ransomware-aanvallen nog 70 procent van alle virus-besmettingen betrof, was dat in december nog maar minder dan 10 procent. Men zet weer in op ouderwetse manieren van cybercriminaliteit, zoals trojans die stiekem bankgegevens ontfutselen.

Niet meer lucratief

De daling zette in nadat de WannaCry-ransomware juist enorme schade berokkende. Volgens Malwarebytes was dit voor consumenten en bedrijven een 'wake-up call', en worden er sindsdien regelmatiger backups gemaakt.

Slachtoffers betalen niet meer, maar zetten eerder een recente backup terug. Ransomware is daardoor een minder lucratieve business geworden. Dat is althans het vermoeden van de onderzoekers.

Cryptominers

Een relatief nieuwe vorm van malware is de cryptominer, met name CoinHive. Sinds de herfstperiode van 2017 merkte Malwarebytes al meer dan 8 miljoen besmettingen op, en de verwachting is dat dit de komende tijd een trend wordt.

Cryptominers zitten vaak verstopt in advertenties op websites, en zetten de processor van bezoekers in om cryptomunten te delven. Waarom dit niet gezond is voor je pc, lees je hier.