Ransomware geeft bestanden terug na uitspelen van game

2017-04-10T15:17:00

2017-04-10T15:09:40

Online is een bijzondere vorm van ransomware ontdekt die pas weer toegang tot bestanden geeft zodra een bepaalde game wordt uitgespeeld. Het blijkt nu een uit de hand gelopen grap.

Dat meldt onder andere de site Bleeping Computer. De gijzelsoftware heet Rensenware en vraagt je een schietspelletje te spelen op de hoogste moeilijkheidsgraad. Dat is voor de gemiddelde computergebruiker niet te doen, ook niet door de bedenker van het virus zelf.

Inmiddels is duidelijk dat de ransomware-bouwer het oorspronkelijk als grap bedoelde. Maar nadat hij de code online deelde met andere ontwikkelaars op GitHub, kon het virus zich verspreiden.

Onschadelijk maken

Dat was dus niet de bedoeling, en daarom werkte hij samen met security-experts van MalwareHunterTeam om een programmaatje te bouwen dat de ransomware in geval van nood onschadelijk kan maken. In onderstaande video zie je het virus en de game in actie.