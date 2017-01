Ransomware ontdekt in Play Store

2017-01-25T15:48:00

2017-01-25T15:42:47

Het komt niet vaak voor, maar onderzoekers van beveiligingsbedrijf Check Point hebben ransomware ontdekt in de officiële Play Store.

De gijzelsoftware verstopte zich in een app met de naam EnergyRescue, die zogenaamd de acuuduur van je Android-telefoon zou optimaliseren. Na het installeren van de app wordt het toestel echter vergrendeld, en kan er pas weer toegang tot worden gekregen na betaling van losgeld. Slachtoffers kunnen hun smartphone niet meer gebruiken, maar zien enkel een dreigend bericht op hun scherm: "We hebben al je mobiele data gestolen, betaal ons of je bent het kwijt".

Zeldzaam

Ransomware voor smartphones is niet nieuw, maar meestal vinden ze allleen hun weg naar de telefoons van mensen die onofficiële downloadkanalen gebruiken voor het installeren van apps. De Play Store (en overigens ook de App Store van Apple) zijn doorgaans goed beveiliigd, waardoor malafide apps niet zomaar in de downloadwinkels kunnen opduiken. Toch slaagde deze ransomware daar wel degelijk in. Google heeft de app inmiddels uit de Play Store verwijderd.