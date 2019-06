Raspberry Pi 4 onthuld: Sneller met meer aansluitingen

2019-06-24T09:55:00

2019-06-26T10:04:18

De Raspberry Pi Foundation kondigt de Raspberry Pi 4 aan als opvolger van de vorig jaar gelanceerde Raspberry Pi 3 Model B+. Vrijwel ieder onderdeel is verbeterd, van de chips tot de aansluitingen. Toch kost deze vierde variant van de populaire knutselcomputer evenveel als zijn voorganger.

De Raspberry Pi 4 draait op een quadcore Cortex-A72-processor, die volgens de makers de rekenkracht verdriedubbelt. De VideoCore VI-gpu is krachtig genoeg om 4K-videos op maximaal 60 frames per seconde af te spelen. Om dat volop te benutten, is er een tweede micro-hdmi-poort geplaatst. Zo is het veel eenvoudiger om twee monitoren op dezelfde Pi aan te sluiten.

Het werkgeheugen is ook flink uitgebreid. De goedkoopste Pi stelt het nog altijd met 1 GB RAM, maar dit keer zijn er ook duurdere versies met 2 GB en 4 GB RAM verkrijgbaar. Met de standaard optie zou je evengoed verschil moeten merken, omdat LPDDR2-geheugen plaats heeft gemaakt voor LPDDR4.

Voeding via usb-c

Heb je al een Raspberry Pi-project lopen, dan is het oude model in principe gewoon te vervangen voor een Pi 4. Houd er alleen wel rekening mee dat de voeding niet meer via micro-usb verloopt, maar die de nieuwe usb-c-poort. Je hebt dan twee opties. Voor een tientje koop je de officiële usb-c-voeding, of je koopt een verloopstukje voor slechts 1,95 euro.

Twee van de vier standaard usb-poorten zijn dit keer usb 3.0, in plaats van usb 2.0. Dat betekent o.a. snellere data-overdracht bij het aansluiten van een usb-stick of externe schijf. Naast een ethernetaansluiting is er dualband-wifi ingebouwd, naast bluetooth 5.0. Een koptelefoonpoort is ook nog steeds van de partij.

Raspberry Pi 4 kopen

De Raspberry Pi 4 wordt al via verschillende online kanalen aangeboden. De versie met 1 GB RAM kost 36,99 euro en degene met 2 GB en 4 GB RAM worden voor respectievelijk 47,49 euro en 58,69 euro verkocht.

Wil je in één klap klaar zijn, dan bestaat er ook nog de Raspberry Pi Desktop Kit. Met daarin alle benodigdheden én randapparatuur, zoals toetsenbord, muis, kabels en een sd-kaartje dat al voorzien is van het besturingssysteem. Deze kost in Amerikaanse webshops 120 dollar, een europrijs is nog niet bekend.