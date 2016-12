Raspberry Pi besturingssysteem ook voor pc

2016-12-22T16:57:00

2016-12-22T16:52:08

De Raspberry Pi Foundation heeft de Linux-desktopomgeving PIXEL ook uitgebracht als opstartbare usb-schijf voor normale pc’s. Door de image op een usb-stick te zetten of opeen dvd te branden kun je een pc opstarten met het besturingssysteem van de Raspberry Pi.

Volgens de Raspberry Pi Foundation is het doel van de stichting dat een betaalbare computer voor iedereen bereikbaar moet zijn. Dat is met de Rasberry Pi gelukt en inmiddels is de software zo volwassen dat er prima op een Raspberry Pi te werken is. Met de in september uitgebrachte desktopomgeving PIXEL zet de stichting volgens eigen zeggen een moderne gebruikersinterface neer. Om PIXEL te kunnen gebruiken heb je wel een Raspberry Pi nodig.

De Raspberry Pi Foundation vond PIXEL zelfs zo goed, dat ze zich afvroegen waarom je eigenlijk een Pi nodig heeft. Daarom is er een speciale variant van Debian gemaakt die PIXEL als desktopomgeving bevat. Het besturingssysteem werkt op iedere x86-pc en is opstartbaar vanaf een usb-stick of dvd. Je krijgt na het starten dezelfde ervaring als op een echte Pi met uitzondering van Minecraft en Wolfram Mathematica waarvoor de stichting alleen licenties voor op een echte Pi heeft. Je hebt minstens 512 MB RAM nodig op je pc, maar verder moet het besturingssysteem ook op oudere pc’s prima draaien. Leuk om dus eens mee te experimenteren.