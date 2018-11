Razer Sila is router speciaal voor gamers

2018-11-15T10:00:00

2018-11-14T15:51:04

Razer ken je van allerhande gaming-accessoires. Nu komt daar voor het eerst een router bij, de Razer Sila.

Deze is Uiteraard gespecialiseerd in gaming. Zo herkent de router netwerkverkeer van online games en kan het consoles onderscheiden van andere apparaten, zodat het netwerkverkeer altijd optimaal is.

Minder lag

Want bij Netflix is het vervelend als de video even hapert, maar tijdens een potje online knallen kan het je zomaar eens de overwinning kosten. Tevens is er ondersteuning voor mesh-netwerken. De adviesprijs is 299,99 euro.