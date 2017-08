Rechter: telefoon in houder ook niet bedienen

2017-08-09T11:15:00

2017-08-09T09:33:02

Autorijden en bellen, dat mag niet. Autorijden en WhatsAppen is helemaal uit den boze. Maar hoe zit het met het bedienen van je telefoon terwijl die in een houder op je voorruit zit? Daarover was het altijd onduidelijk wat de precieze regel was - tot nu. Een rechter heeft namelijk bepaald dat dat ook verboden is.

Dat blijkt uit de uitspraak in een zaak van een bestuurder die was opgepakt omdat hij op zijn telefoon zat. De bestuurder redeneerde dat hij de telefoon in een houder had gezet, en het toestel daarom niet 'vasthield' tijdens het rijden - want dat laatste is expliciet verboden.

Telefoon bedienen

Die vlieger ging bij de rechter niet op. Het begrip 'vasthouden' was volgens hem te onduidelijk, en slaat op 'alle vormen van het bedienen van een telefoon'. Ook als je je telefoon tussen je oor en schouder klemt, of een telefoon dus in de houder hebt zitten, geldt voortaan als vasthouden.

Gevaarlijk rijgedrag

Sowieso is de regel rondom telefoongebruik redelijk simpel: het mag niet, want je wordt erdoor afgeleid. En alles wat afleidt tijdens het rijden is verboden onder artikel 5 van de verkeerswet. Daar kom je dus niet onderuit als je denkt dat de wet iets heel specifieks zegt zoals 'vasthouden'.

De roekeloze rijder merkt dat in zijn portemonnee: hij krijgt een boete van € 235,-.