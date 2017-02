Rechtszaak rond Kickass Torrents van start

2017-02-03T11:52:00

2017-02-03T11:45:39

De rechtszaak rond de opgepakte eigenaar van Kickass Torrents is van start gegaan. De man hangt mogelijk een jarenlange celstraf boven het hoofd.

De eerste stap in het proces is om de 30-jarige beheerder uitgeleverd te krijgen aan de Verenigde Staten. Vorig jaar werd hij aangehouden in Polen, waar hij nog altijd vast zit. Vanwege gezondheidsklachten is hij momenteel in een ziekenhuis opgenomen, waar hij onder strenge bewaking staat.

Er lopen verschillende aanklachten tegen de man. Hij zou op grote schaal auteursrechten hebben geschonden en daarnaast miljoenen hebben verdiend aan reclame-inkomsten op Kickass Torrents. Ook wordt hij beschuldigd van witwaspraktijken.

'Geen auteursrechtenschending'

Volgens de verdediging is er in ieder geval geen sprake van auteursrechtenschending, omdat het linken naar torrents zelf niet verboden is. Dat die torrents vaak illegaal geüploade films, games en soortgelijk materiaal bevatten, zou niet de schuld zijn van de Kickass Torrents-eigenaar.

De site was destijds de populairste torrentsite van het moment. Al snel doken er verscheidene alternatieven voor Kickass Torrents op. Vrijwilligers die bij het originele Kickass Torrents betrokken waren, hebben de site inmiddels nieuw leven in geblazen. Internetpiraten hebben dus nog altijd veel keus.

Legale alternatieven

Eerder deze week lanceerde de Nederlandse overheid samen met verschillende filmbonden een zoekmachine voor films. Via die site word je gewezen op legale alternatieven. Stel dat je graag de nieuwe Star Wars-film wil zien, dan zie je waar deze te koop, te downloaden, te streamen of in de bioscoop te zien is.