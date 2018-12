Rechtszaak rond langer bewaren van kentekengegevens

2018-12-21T09:52:00

2018-12-21T09:49:15

Vanaf 1 januari 2019 mag de Nederlandse politie kentekens van alle auto's die rond een plaats delict hebben gereden, vier weken lang in een database bewaren. Privacy-voorvechters van Privacy First spannen hierom een kort geding aan.

Eind 2017 kwam de nieuwe wet al door de Eerste Kamer. Automatische Nummerplaat Herkenning (ANPR) is niet nieuw, maar werd tot op heden altijd heel gericht ingezet. Een verdacht kenteken werd opgevraagd en kentekens van alle andere auto's in de buurt moesten meteen verwijderd worden.

Door de aangepaste wet komt daar verandering in. De politie heeft daardoor een veel grotere vijver om uit te vissen voor eventuele aanknopingspunten in een zaak. Maar het betekent ook een database vol gegevens van onschuldige Nederlanders, die toevalling in de buurt van en verdachte zaak waren.

Wet op privacy

Zo wordt veel breder inzichtelijk wie waar geweest is, en volgens Privacy First is dat in strijd met de wet op privacy. De organisatie wilde in het verleden overigens ook een kort geding tegen de invoering van de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten', ook bekend als de sleepwet. Dit initiatief werd echter door de voorzieningenrechter afgewezen.