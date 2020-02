Reclame voor Edge duikt op in startmenu Windows 10

2020-02-10T11:25:00

2020-02-10T11:26:41

Microsoft is trots op zijn vernieuwde Edge-browser en wil deze dan ook maar wat graag onder de aandacht brengen. Een van de manieren blijkt een advertentie te zijn in het startmenu van Windows 10.

Een screenshot daarvan doet nu de ronde via de site Windows Latest. Bovenaan het startmenu worden Firefox-gebruikers specifiek opgeroepen om de Edge-browser eens uit te proberen. Opvallend is dat Edge op het systeem in kwestie reeds geïnstalleerd is...

Microsoft heeft de Edge-browser de afgelopen tijd opnieuw gebouwd, dit keer met Chromium als basis. Die versie is inmiddels handmatig te installeren. Mettertijd wordt de 'oude' Edge door deze nieuwe editie vervangen middels een Windows-update.

Dun ijs

Door gebruikers van andere browsers zo aan te spreken, begeeft Microsoft zich enigszins op dun ijs. Denk bijvoorbeeld terug aan de tijd dat het bedrijf van de Europese Unie een browser-keuzescherm moest tonen, om de monopoliepositie van Internet Explorer in te perken.

Overigens kun je dit soort reclame in je startmenu uitschakelen. Ga daarvoor naar Instellingen, Persoonlijke instellingen, Start en zet het schuifje uit bij Af en toe suggesties in Start weergeven.