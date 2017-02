Reclame-vrije maildienst Outlook Premium nu in preview-fase

2017-02-16T14:37:53

2017-02-16T22:49:16

Microsoft heeft de betaalde versie van de maildienst Outlook.com als preview beschikbaar gesteld. Met deze versie kun je je mails lezen en OneDrive gebruiken zonder dat je wordt bestookt met reclame.

In de huidige gratis versie van Outlook.com worden reclamebanners op een aantal plekken getoond, voornamelijk aan de rechterzijde in een aparte balk in de webomgeving. Heel erg storend is dat overigens niet, maar als je helemaal geen reclame meer wil in de webdienst, dan kun je tegen betaling een reclamevrije versie van Outlook.com afnemen.

Preview

Microsoft had de dienst Outlook.com afgelopen tijd nog in bèta, waarbij een aantal functies nog ontbraken. In de preview-versie zijn nu wat bugs opgelost, maar gebruikers kunnen nu bijvoorbeeld ook persoonlijke e-maildomeinen toevoegen, zodat je als afzendadres niet afhankelijk bent van @hotmail.com of @outlook.com.

In Nederland is het nog niet mogelijk om de preview-versie te gebruiken of te testen, dat is alleen voorbehouden aan Amerikaanse gebruikers van de dienst.

Prijzen

Als je je Outlook.com reclame-vrij wilt maken, moet je daar overigens nog een aardig bedrag voor neertellen. Microsoft biedt een introductieprijs aan van 19,95 dollar voor het eerste jaar, daarna betaal je 49 dollar per jaar. Voor dat bedrag mag je dan wel gratis vijf e-maildomeinnamen kiezen.