Red Hydrogen One: de modulaire smartphone

2017-09-05T14:00:00

2017-09-05T11:29:25

Er zijn al veel bedrijven geweest die een modulaire smartphone wilden bouwen, maar weinig die het ook echt voor elkaar kregen. Misschien is de Red Hydrogen One wél een succes.

Bij deze telefoon is het mogelijk bepaalde onderdelen te upgraden, zodat u altijd de nieuwste specificaties hebt. Maar dat is niet het enige dat deze telefoon zo uniek maakt, want de Red Hydrogen heeft ook een 'holografisch scherm' waarmee u driedimensionaal beeld kunt zien op het scherm van 5,7 inch.

Virtual reality

Dat schijnt uitermate mooi te zijn bij virtual reality, maar we moeten nog even wachten tot we het zelf kunnen proberen. De telefoon ligt waarschijnlijk eind dit jaar in de winkel. De prijs moet nog bekend worden gemaakt, maar informatie is alvast te vinden op red.com.