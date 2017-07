Reizen met smartphone als ov-chipkaart nog geen succes

2017-07-21T10:25:00

2017-07-21T10:16:14

Nog maar weinig mensen maken gebruik van de mogelijkheid om hun smartphone als ov-chipkaart te gebruiken met de bijbehorende apps. Tot op heden blijkt dat geen groot succes.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Sinds eind mei kunnen klanten van Vodafone, KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom hun ov-chipkaart thuislaten zodra ze met het openbaar vervoer reizen. Nadat ze hun chipkaart hebben gekoppeld aan de ov-chip-app, kunnen ze hun mobiel voor de incheck-paaltjes houden om zo te kunnen reizen. Tot op heden is dat nog maar zo'n 4700 mensen gelukt.

'Balen'

Gezamenlijk hebben ze wel circa 22.000 ritten gemaakt, maar bij ov-chipkaartenmaker Translink is men nog lang niet tevreden. Directeur Arco Groothedde zegt tegen het AD flink te balen van de manier waarop de nieuwe incheckmethode werd geïntroduceerd. Voor veel mensen is het te verwarrend en in de eerste dagen na de lancering was de bijbehorende website ook regelmatig onbereikbaar.

Doordat het systeem zoveel problemen opleverde, is de app inmiddels niet meer beschikbaar voor klanten van KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom. Vodafone-gebruikers kunnen het wel nog steeds proberen.