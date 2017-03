'Releasedatum Windows 10 Creators Update 11 april'

2017-03-15T13:08:00

2017-03-15T13:00:44

Microsoft is de eerstvolgende grote Windows 10-update aan het klaarstomen voor het grote publiek. Op 11 april zou het zover zijn. Dan wordt de Creators Update vermoedelijk uitgerold naar reguliere Windows 10-gebruikers.

Die datum wordt althans genoemd door Windows Central. Windows Insiders mogen al een hele poos met de nieuwe functies aan de slag. Zij krijgen volgende week de laatste Insider-update, voordat de Creators Update regulier uitkomt. Dit gaat wel in stapjes, niet iedereen krijgt de update tegelijk.

De testversie van de Windows 10 Creators Update voor Insiders is al een tijdje 'feature complete'. Dat wil zeggen dat alle geplande nieuwe functies als Paint 3D en een gamingmodus van de partij zijn, en dat er geen verrassingen meer bijkomen. In deze afrondende fase worden er alleen nog bugs aangepakt.

Derde update

De Creators Update volgt de Anniversary Update op, en later dit jaar staat er nóg een grote update gepland. Daar is nog niet zoveel over bekend, behalve dat de interface van het besturingssysteem onder handen genomen zou worden. Onder de naam 'Project Neon' wordt hier aan gewerkt.