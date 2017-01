ReMarkable-tablet bezit bijzonder scherm

2017-01-24T10:00:00

2017-01-24T09:43:55

Het gevoel van schrijven op papier, met alle voordelen van een touchscreen. Dat hopen de makers van reMarkable met deze tablet te bewerkstelligen.

Het apparaat is uitgerust met een scherm dat qua frictie wat stroever is dan gebruikelijk, waardoor een vel papier wordt nagebootst - het zogeheten Canvas-display. Documenten worden automatisch opgeslagen in de cloud, maar zaken als apps en een webbrowser ontbreken.

Afleiding

Volgens het bedrijf achter deze gadget leiden die alleen maar af tijdens het creatieve schrijfproces. Het betreft verder een scherm van e-inkt, met een langere batterijduur tot gevolg. De tekentablet komt in augustus pas op de markt.