Remix OS verpakt als mediaspeler

2017-01-10T14:00:00

2017-01-10T11:13:59

Bij Computer Idee las je al eens over Remix OS. Dit besturingssysteem is in principe Android, maar dan in een Windows-jasje. En nu staat het aan de basis van dit nieuwe product van fabrikant Jide.

Met de settopbox Remix IO kun je films streamen of lokaal afspelen, waarbij er ook ondersteuning is voor 4K. Ge√Įnstalleerde Android-apps kunnen automatisch in de Android TV-modus starten, en je kunt er ook Android-games op spelen.

Maart

Naar verwachting is het apparaatje vanaf maart 2017 te koop. Jide gaat de mediaspeler verkopen voor 99 dollar.