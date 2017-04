Reshift neemt Kieskeurig over van Sanoma

Reshift - mediahuis waar onder meer Computer Idee wordt uitgegeven - neemt de vergelijkingssite Kieskeurig over van Sanoma. Dat maakten beide partijen vandaag bekend.

Per 1 juni van dit jaar wordt het merk Kieskeurig, waar de sites www.kieskeurig.nl en www.kieskeurig.be onder vallen, aan het portfolio van Reshift toegevoegd. Daarbij gaan de 24 medewerkers van Kieskeurig over naar het kantoor van Reshift in Haarlem.

"De vergelijkingswebsite Kieskeurig heeft onvoldoende synergie met de overige sterke merken van Sanoma's portfolio en de domeinen waarin het bedrijf actief is", stelt Sanoma in een persverklaring. "Vanuit die strategische overweging is besloten om Kieskeurig te verkopen aan Reshift."

Volgens CEO Peter de Mönnink van Sanoma is Reshift een goede overnamepartij. "Ze hebben een leidende positie in de Nederlandse markt voor technologie, elektronica, fotografie en games en versterken met hun kennis en expertise de inhoud van vergelijkingssite Kieskeurig over de volle breedte", aldus De Mönnink.

Voor CEO en mede-eigenaar van Reshift Paul Molenaar is de overname "de belangrijkste stap" binnen de eigen strategie. "Wij zochten naar een significante versterking van onze online activiteiten en hebben deze gevonden in Kieskeurig", meent Molenaar.

"Niet alleen kunnen we zowel voor onze consumenten als onze commerciële klanten onze dienstverlening uitbreiden - ook krijgen we er een grote groep nieuwe klanten bij."

De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad van Sanoma.

Lees hier het persbericht